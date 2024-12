Dom Odilo Scherer sofre acidente em Campos do Jordão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O cardeal e arcebispo metropolitano de São Paulo, Dom Odilo Scherer, 75 anos, precisou passar por uma cirurgia, na última sexta-feira, 29, após sofrer uma queda e fraturar a região do punho esquerdo. O acidente aconteceu na quarta-feira, 27, quando seguia para uma reunião com bispos da arquidiocese, em Campos do Jordão. No caminho, o cardeal escorregou no asfalto molhado. Segundo a assessoria, Dom Odilo recebeu alta no dia seguinte à operação e já voltou a participar de compromissos públicos.