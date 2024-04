Documentário de Oliver Stone sobre Lula pode estrear em Cannes 2024

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O 77º Festival de Cannes deve revelar nesta quinta-feira, 11, sua aguardada seleção oficial de filmes. Entre os brasileiros, o diretor Walter Salles, ausente de Cannes há mais de uma década, pode voltar com o longa Ainda Estou Aqui, um drama ambientado na ditadura civil-militar dos anos 1970 e baseado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva. Sem ser brasileiro, mas representado o país, o novo filme de Oliver Stone também pode marcar sua estreia no festival francês. O cineasta americano finalizou recentemente o documentário focado no presidente Luiz Inácio Lula da Silva e sua história desde a prisão em 2018 até a vitória nas eleições de 2022. “Sobre o que aconteceu quando ele havia sido um presidente de sucesso, e, então, foi preso por corrupção, que é como geralmente as coisas são feitas nesses países. Acho que o conceito de perseguição judicial se expandiu por todo o mundo, e tem sido usado para fins políticos, como uma arma. Foi o que fizeram com Lula. Colocaram-no na cadeia, ele foi libertado e ganhou a p*rra das eleições. É uma história boa, mas as pessoas não conhecem, exceto no Brasil”, disse Stone em entrevista à AFP. O festival acontecerá entre 14 a 25 de maio.