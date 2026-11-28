Do grito ao silêncio, o maestro que comanda protestos em Paris
Músico recebeu convite para tocar na famosa Académie du Climat
Uma orquestra que não espera o silêncio da plateia para começar a tocar. Vêm sendo assim as apresentações lideradas pelo maestro Étienne Jarrier, 24 anos, que adicionam boa música ao barulhento caldeirão de protestos da insatisfeita juventude francesa que toma as ruas de Paris. Autodidata, o jovem não arreda os pés dos bulevares nem mesmo quando a temperatura política sobe. “Outro dia, ainda estava com cheiro de gás lacrimogêneo enquanto regia”, conta. A comentada performance acaba de lhe render um convite inesperado, o primeiro de sua breve trajetória: em dezembro, por iniciativa da prefeitura, ele se exibirá na bela Académie du Climat, local de acústica perfeita, onde tocará nada menos do que Piotr Tchaikovsky.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 27 de novembro de 2026, edição nº 3023