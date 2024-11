Diretor de ‘Arcanjo Renegado’: ‘A gente dá prejuízo na boca de fumo’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A terceira temporada de Arcanjo Renegado (Globoplay), que estreia dia 14 de novembro, se passa no Pará, onde o ex-policial Mikhael, interpretado por Marcello Melo Jr, acompanha a vida de irmã Emily, vivida por Chris Couto, em um assentamento. Na trama, Mikhael vive as ameaças de produtores rurais ao local. No entanto, ao mesmo tempo, outra história se desenrola no Rio de Janeiro – diversas cenas foram gravadas no Complexo da Maré. Segundo o roteirista e idealizador José Junior, a série tem um papel social nas favelas ao movimentar a economia e valorizar a cultura da periferia. Os impactos são tão positivos que, segundo Junior, um chefe do tráfico largou o crime durante a gravação da temporada.

“O chefe do tráfico largou o crime depois da série e vai fazer mais de um ano já que a gente gravou e está seguindo a vida dele. Um dado bastante interessante é que toda vez que gravamos nas favelas, a mancha criminal reduz. Ou seja, não tem roubo de carga na região, a gente acaba dando prejuízo na boca de fumo, os caras não podem vender droga, porque a gente está gravando lá. Não tem assalto, não tem situações de mancha criminal… Quando tem arte, cultura, entretenimento, acaba transformando e mudando vidas”, afirmou.