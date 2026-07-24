Diddy se envolve em nova polêmica enquanto cumpre pena nos EUA

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Sean “Diddy” Combs teria sido colocado em uma cela de confinamento solitário após se envolver em uma briga na penitenciária federal onde cumpre pena nos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, o episódio aconteceu depois de um desentendimento com outro detento e exigiu a intervenção de agentes penitenciários.

Uma fonte ouvida pelo TMZ afirmou que o rapper “se defendeu bem” durante a confusão, mas acabou sendo encaminhado para a solitária como medida disciplinar. Até o momento, a defesa do artista não comentou o caso.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Diddy cumpre pena de quatro anos e dois meses de prisão por condenação relacionada ao transporte de pessoas para fins de prostituição. Atualmente, ele está detido no presídio federal de Fort Dix, em Nova Jersey, onde participa de programas de reabilitação e trabalha na biblioteca da capela.

Continua após a publicidade

Um porta-voz da prisão afirmou que não poderia comentar o suposto caso. “Não estamos autorizados a divulgar ou fornecer informações internas relacionadas a qualquer detento sob nossa custódia. Essas informações não são de domínio público”, frisou.