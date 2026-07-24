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Cultura

Diddy se envolve em nova polêmica enquanto cumpre pena nos EUA

Músico foi condenado por transporte de pessoas para fins de prostituição

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 24 jul 2026, 13h11 | Atualizado em 24 jul 2026, 17h19
O rapper Sean Combs, mais conhecido como P. Diddy
O rapper Sean Combs, mais conhecido como P. Diddy (Paras Griffin/Getty Images)
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Diddy se envolve em nova polêmica enquanto cumpre pena nos EUA Priorizar nos meus resultados Google

Sean “Diddy” Combs teria sido colocado em uma cela de confinamento solitário após se envolver em uma briga na penitenciária federal onde cumpre pena nos Estados Unidos. Segundo informações divulgadas pela imprensa internacional, o episódio aconteceu depois de um desentendimento com outro detento e exigiu a intervenção de agentes penitenciários.

Uma fonte ouvida pelo TMZ afirmou que o rapper “se defendeu bem” durante a confusão, mas acabou sendo encaminhado para a solitária como medida disciplinar. Até o momento, a defesa do artista não comentou o caso.

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Diddy cumpre pena de quatro anos e dois meses de prisão por condenação relacionada ao transporte de pessoas para fins de prostituição. Atualmente, ele está detido no presídio federal de Fort Dix, em Nova Jersey, onde participa de programas de reabilitação e trabalha na biblioteca da capela.

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Um porta-voz da prisão afirmou que não poderia comentar o suposto caso. “Não estamos autorizados a divulgar ou fornecer informações internas relacionadas a qualquer detento sob nossa custódia. Essas informações não são de domínio público”, frisou.

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