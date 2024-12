Deputado cria ‘Janjômetro’ para fiscalizar gastos de primeira-dama

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O deputado estadual por São Paulo Guto Zacarias, do Movimento Brasil Livre (MBL), criou um site, na quinta-feira, 28, para fiscalizar os gastos da primeira-dama. Na plataforma, chamada de “Janjômetro”, as pessoas podem se inscrever colocando seus dados, como nome, e-mail, telefone e senha, para acompanhar os valores de Janja da Silva. A página do cadastro também exibe o valor de pouco mais de 63 milhões de reais abaixo de um desenho da primeira-dama e a frase: “medindo quanto ela esbanja seu suor”. Na segunda-feira, 2, Zacarias fez uma publicação no X informando que já haviam 150 mil cadastros. “São mais de 100 acessos por minuto, mais de 150 mil pessoas cadastradas se atualizando sobre as gastanças da primeira-dama”, escreveu.