Depois de ‘virar onça’ em 2022, Soraya Thronicke desfila na Grande Rio

Depois de criticar o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) e dizer que “viraria onça”, em debate eleitoral de candidatos à Presidência da República em 2022, a senadora Soraya Thronicke desfila, neste domingo, 11, pela Grande Rio, na Sapucaí. A escola traz um enredo com foco nas narrativas mítico-indigenas: “Nosso destino é ser onça”. É a primeira vez que a senadora desfila no Sambódromo do Rio, que diz ter “identificação total” com o enredo: “É uma emoção muito grande. No meu estado, o carnaval ainda é muito pequeno. Tenho tentado ajudar com emendas. Gera renda e é o maior espetáculo da terra”, vibra.