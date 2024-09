Deolane Bezerra descumpre medida cautelar após conseguir liberdade

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Após sair do regime fechado para uma prisão domiciliar, Deolane Bezerra, 36 anos, descumpriu a medida cautelar determinada pela 4ª câmara criminal do Tribunal de Justiça de Pernambuco que proibia a influenciadora de falar com a imprensa e se manifestar nas redes sociais. Ao sair do presídio, a advogada conversou com repórteres que estavam do lado de fora. Além disso, Deolane também publicou uma foto em seu Instagram com a boca tapada com um “X”, indicando que ela estaria proibida de falar. A influenciadora, que conseguiu um habeas corpus sob a prerrogativa dela ser mãe um menor de idade de 12 anos, estaria correndo risco de perder essa liberdade.

À coluna GENTE, o advogado Gil Ortuzal explica o caso e esclarece que, apesar da quebra da cautela, a chance dela retornar para o cárcere é pequena. “O habeas corpus pode ser revogado imediatamente e ela voltar para prisão, porque só foi concedido uma liminar, e não um habeas corpus propriamente dito. Não foi julgado o mérito. Porém, não vão revogar isso por causa da entrevista que ela deu na saída, acredito que não, a não ser que o Ministério Público crie problema. Só se ela falasse que ia convocar uma coletiva de imprensa, aí teria problema… Ela pode alegar que não sabia, que na hora só quis sair de lá. Só não pode alegar desconhecimento da lei, ela como advogada, ainda mais criminalista, pior ainda. Então por que ela fez isso? Talvez pela empolgação. Ela é muito ousada, não tem muito filtro para as coisas”.