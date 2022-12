Dennis Carvalho é internado no Rio de Janeiro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dennis Carvalho, 75 anos, está internado no hospital Copa Star, no Rio de Janeiro, com quadro de saúde grave. Segundo o Jornal O Globo, o diretor de TV e ator foi diagnosticado com septicemia, inflamação que se espalha pelo organismo após uma infecção, que, na maioria das vezes, é causada por uma bactéria.

Dennis Carvalho chegou à TV Globo em 1975 e atuou em várias novelas, como Malu Mulher, Brilhante e Brega e Chique. Além disso, ele também foi diretor de diversos projetos, como Roda de Fogo, Vale Tudo, Celebridade, Paraíso Tropical e Lado a Lado. O trabalho mais recente dele na Globo foi Segundo Sol, de 2008.

Como ator fez 28 novelas e interpretou nove personagens no cinema. Dennis também dirigiu 36 novelas ao longo da carreira. Ele foi casado com a atriz Bete Mendes, a professora de educação física Maria Tereza Schimidt e as atrizes Christiane Torloni, Monique Alves, Tássia Camargo, Ângela Figueiredo e Deborah Evelyn. Ele é pai de Leonardo Carvalho, com Christiane Torloni; Tainá, filha de Monique; e Luíza, fruto da união com Deborah.