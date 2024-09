Defensor público vira ‘Jesus Black’ na Expo Cristã, no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O produtor Sergio Assis, diretor da Escola Brasileira de Audiovisual (EBAV), irá anunciar a produção do longa-metragem Jesus Black durante a Expo Cristã – “o maior evento cristão da América Latina”, com expositores de marcas de moda cristã, editoras, equipamentos e acessórios para eventos, que acontece a partir desta quinta-feira, 5, até domingo, 8, no Rio de Janeiro. O filme contará com um elenco de atores estreantes da Baixada Fluminense, sob a direção do cineasta Hsu Chien.

“A arte tem que ser um sonho possível para todos”, afirma Sergio, fundador e diretor-presidente da EBAV, criado na comunidade da Cidade de Deus. Ele está a frente do projeto social “Cinema Leva Eu” — que oferece cursos gratuitos de capacitação em atuação e produção audiovisual, além da produção e lançamento de dez filmes e do 1º Festival de Cinema de Xerém, em parceria com o Instituto Zeca Pagodinho.

Jesus Black narra a história de Jesus dos Santos, um defensor público negro conhecido por seu histórico de vitórias no sistema judiciário. Ao defender um rapper injustamente acusado, ele se vê frente à corrupção nas altas esferas do poder, liderando uma batalha perigosa por justiça. Com roteiro de Antônio Ernesto Martins, Juliana Torres e Sergio Assis, o filme, para o produtor, não apenas retrata uma luta pela justiça, mas também se propõe como um manifesto cultural, unindo novos talentos com grandes nomes do cinema brasileiro.