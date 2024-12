De cueca e sunga: as curiosas fotos deixadas por Bashar al-Assad na Síria

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com a fuga do ditador sírio Bashar al-Assad de Damasco à Moscou, as forças rebeldes que avançaram até a capital invadiram nesta terça-feira, 10, o palácio presidencial de Qasr al-Shaab. Durante a invasão, o grupo aproveitou para revirar o escritório, onde encontraram itens luxuosos e até mesmo álbuns de fotos com fotografias do líder em momentos íntimos. Antes de assumir o poder, Assad era oftamologista em Londres, no entanto, com a morte de seu irmão mais velho, Bassel al-Assad, em um acidente de carro, teve que assumir as responsabilidades de ser o sucessor do cargo do pai, Hafez al-Assad.

Enquanto ainda estudava no Reino Unido, conheceu sua atual esposa Asma Akhras. Os dois se casaram em 2000, mesmo ano em que se tornou presidente da Síria. Os momentos do casamento ao lado da família e a troca de anéis foram registrados e encontrado pelos rebeldes. Antes de assumir o cargo do pai, Assad gostava de festejar com os amigos, segundo as fotografias tiradas. Diversas fotos dele seminu, de cueca e até mesmo posando de sunga foram achadas. Em uma delas, Assad está pedalando em um triciclo com as vestes de banho. Em outro momento em que estava descontraído, é possível ver ele deitado com um recém-nascido, provavelmente um de seus três filhos.

A maioria das fotos foram tiradas antes da guerra na Síria, em que mais de 500 mil pessoas morreram, com dezenas se exilando no exterior. O país se tornou sinônimo de sofrimento, com Assad por trás das atrocidades. O ex-presidente foi apoiado pela Rússia e pelo Irã, que retratou as violência contra o terrorismo. O conflito, que começou em 2011, começou após manifestações pacíficas pedirem uma democracia, protestos que terminaram em repressão militar e marcou o fim da Primaveira Árabe no país.

