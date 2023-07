Daniela Lima provoca mexida na programação da Globonews

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Daniela Lima chegou na GloboNews no início do mês e fez a emissora reformular a grade de programação. Os telejornais Em Ponto e Conexão GloboNews passam a ser exibidos em novos horários pela manhã e com novos apresentadores. O Em Ponto, sob o comando de Mônica Waldvogel e Tiago Eltz, será exibido às 7h e terá novo cenário. O espaço ganha poltronas e mesas de centro em madeira, substituindo os tradicionais púlpitos e bancadas de acrílico.

Já o Conexão vai ao ar às 9h30, com apresentação de Daniela Lima, Leilane Neubarth e Camila Bonfim, com cada uma das apresentadoras de um ponto do Brasil. Daniela de São Paulo, Leilane do Rio de Janeiro e Camila de Brasília. As mudanças entram no ar a partir da próxima segunda-feira, 31.

