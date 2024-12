Daniela Beyruti se manifesta sobre saída de Raul Gil do SBT

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A filha de Silvio Santos (1930-2024) e atual presidente do SBT, Daniela Beyruti, se manifestou sobre a saída de Raul Gil do canal. Após o apresentador vir à público, na última sexta-feira, 6, para confirmar o desligamento da emissora, ela se expressou por meio das redes sociais, agradecendo ao veterano. “Raul Gil, você é e sempre vai ser querido para nós. Obrigada por fazer tão parte da nossa história”, comentou Daniela.

Em um vídeo público na sexta-feira, Raul Gil, que trabalhou na emissora por mais de uma década, confirmou a saída e, bem-humorado, mandou um recado para a CEO da emissora. “A Daniela deu uma pequena mudança no SBT. Então, eu quero que a Daniela tenha muita sorte e que ela seja muito feliz”, disse. Na legenda, o apresentador lembrou um pouco da sua trajetória na empresa. “Hoje nos despedimos de uma jornada inesquecível no SBT. Foram 14 anos de sucesso, marcados por momentos que emocionaram, divertiram e aproximaram as famílias brasileiras. O Programa Raul Gil sempre teve como missão ser mais do que entretenimento: levamos uma palavra de fé, amor, união e carinho a cada lar que nos recebeu com tanto afeto ao longo desses anos”, comentou.

Nas últimas semanas, o SBT vem fazendo uma série de mudanças programação. Além do Programa Raul Gil, a emissora terminou com o Chega Mais e vai inserir na programação um programa com o Datena, recém-contratado.

