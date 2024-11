Daniela Abravanel convoca pastores para SBT e dá guinada evangélica

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Em outubro, o pastor André Valadão, fundador da Igreja Batista da Lagoinha, foi até os estúdios do SBT, no programa Ta No Ar, e fez uma oração ao vivo. No passado, Valadão foi acusado de promover a “cura gay” em seus cultos, além de ter sido indiciado por intolerância religiosa. O coach Paulo Vieira, autor de best-sellers como O Poder da Ação e Criação de Riqueza, não só orientou algumas das filhas de Silvio Santos, mas também teve seus cursos indicados para funcionários da emissora. Ao vivo no Chega Mais, o evangelista Deive Leonardo fez pregação no programa – a aprovação foi tanta chegou a ser contratado. Além disso, o empresário e pastor Rinaldi Faria foi contratado para ser consultor de audiência.

A participação desses pastores não é à toa, todos são admirados pela presidente do SBT, Daniela Abravanel Beyruti, que aposta cada vez mais nessa “pegada” do evangelismo no país. Sua ação é cada vez mais contundente junto aos demais profissionais: quanto mais conservadora for a empresa para os olhos do público, mais se colocará como opção à TV Globo, vista como progressista. A ideia é que sua gestão seja a de firmar uma base voltada para esta identificação. Resta saber o que trará de relevância para o público.