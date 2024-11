A marca que está no centro da briga da família Valadão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Igreja Lagoinha está no centro de uma disputa da família Valadão. O pastor André Valadão, líder da Igreja Batista da Lagoinha, moveu uma ação judicial contra o cunhado Felippe, que lidera a Igreja Lagoinha de Niterói, operada de forma independente da Lagoinha Global. André alega uso indevido do termo “Lagoinha” e que a marca é registrada e reconhecida no cenário religioso do país. Além de indenização, o pastor tentou impedir Felippe, que é marido de uma das irmãs de André, Mariana Valadão, de usar o termo nos templos.

Ana Paula, irmã de André e Mariana, se posicionou em defesa do cunhado. Ela fez um desabafo, bastante indignada, durante um culto exibido nas redes. No meio da sua pregação, a transmissão foi cortada, e o vídeo retirado do canal da igreja. Criada em 1957, a Igreja Batista Lagoinha tem diversas unidades espalhadas pelo mundo e foi liderada por décadas por Márcio Valadão, pai de Ana Paula, André e Mariana Valadão.