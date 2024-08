Daniel Ortiz perde a ingrata luta pela audiência em novela da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Não é novidade que a audiência das novelas da Globo vem caindo ao longo dos anos. Com a baixa aderência da nova geração e o avanço dos serviços de streaming, a emissora tem passado por maus bocados para segurar os brasileiros em frente à televisão. Uma das principais batalhas é o horário das sete. Apesar de conseguir números melhores do que a anterior Fuzuê, que terminou com 19,3 pontos, de acordo com o Kantar Ibope Media, Família é Tudo também não conquistou o público. A novela escrita por Daniel Ortiz tem tido uma audiência de 20,58 na Grande São Paulo, onde um ponto equivale a cerca de 73 mil domicílios.

A audiência dos últimos capítulos de Família é Tudo vem até crescendo, fruto de alguns malabarismos feitos por Daniel. Uma das estratégias é o convite de influenciadores, como Beatriz Reis e Gil do Vigor, algo que deu o que falar entre a classe de atores. Por não ter registro, Gil foi impedido de participar do folhetim, após uma liminar solicitada pelo Sindicato dos Artistas e Técnicos em Espetáculos de Diversões do Estado do Rio (Sated-RJ).

É bom destacar que os folhetins de Ortiz, com temáticas mais descontraídas como padrão, não são os mais queridos do público. A novela de estreia do autor na Globo, Alto Astral (2014), registrou uma média de 22 pontos. Em 2016, ele chegou aos 27,4 com Haja Coração, e em 2020 ficou com 27,1 pontos em Salve-se Quem Puder. Esta última é um caso particular. A novela foi interrompida por conta da pandemia da covid-19, mas na volta, em 2021, a situação piorou. A trama registrou 25,1 pontos.