Dança de Trump vira moda entre atletas dos EUA após reeleição

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Durante os comícios, Donald Trump popularizou uma dança entre os apoiadores. Movimentando os punhos ao lado do corpo, a chamada “dad dance”, dança de pai, viralizou recentemente. No mês passado, por exemplo, ele decidiu interromper um encontro de campanha para tocar algumas de suas músicas favoritas e balançar por mais de 40 minutos. Agora, após a reeleição, o movimento parece ter tomado o mundo esportivo, depois que vários atletas americanos utilizaram a dança para celebrar jogadas no final de semana.

O jogador de futebol americano do San Francisco 49ers, Nick Bosa – um apoiador público de Trump – celebrou um ponto com a dança. Quando questionado por repórteres sobre o que o inspirou, disse: “Acho que você sabe a resposta para essa pergunta. Todos os caras queriam que eu fizesse. Eu nem ia fazer, mas os rapazes me lembraram. E foi divertido”. Depois dele, no UFC 309, no sábado, 16, com Trump e Elon Musk presentes, Jon Jones comemorou a manutenção de seu título dos pesos-pesados fazendo a dança antes de apontar para Trump na beira do ringue.

No domingo, 17, mais jogadores da NFL, principal liga de futebol americano do país, realizaram versões da “dança do Trump”. A golfista britânica Charley Hull também executou a dança caminhando no Pelican Golf Club na Flórida, durante o evento ANNIKA. E na segunda-feira, 18, em St. Louis, a estrela da seleção masculina de futebol dos EUA Christian Pulisic fez a dança em celebração após marcar o gol de abertura na vitória de 4-2 sobre a Jamaica nas quartas de final da Liga das Nações da CONCACAF. “Vi todo mundo fazendo ontem na NFL, vi Jon Jones fazer, e estávamos apenas nos divertindo. Achei que era uma dança bem divertida. Não é uma dança política. Foi apenas por diversão. Vi várias pessoas fazendo e achei engraçado, então curti”, disse ao final da partida.