Dakota Johnson e Chris Martin, do Coldplay, em momento curioso

Reunião pelo Zoom tem dessas coisas. Anunciada como uma das participantes de um bate-papo no Youtube do Festival Sundance, a atriz Dakota Johnson demorou a aparecer numa das janelas do app. E quando isso, aconteceu – surpresa! – Chris Martin estava ao seu lado. Aparentemente, o vocalista do Coldplay estava ajudando a namorada a entrar na sala de reunião virtual. É uma cena rapidinha, e vale assistir pela reação dos dois. (Veja a partir de 1m41s).