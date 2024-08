Cris Vianna avalia falta de protagonismo na carreira de TV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Com mais de 20 anos de carreira, agora Cris Vianna interpreta Lulu na novela Família É Tudo da TV Globo. A personagem é mãe de Andrômeda (Ramille) e vive com a filha o sonho de ser uma cantora famosa. A artista falou com a coluna GENTE sobre falta de protagonismo e as mudanças no mercado audiovisual para atrizes negras. “A gente ainda não atingiu tudo aquilo que merece enquanto atriz negra, ainda é uma caminhada. O que falta não sou eu que devo responder. Na profissão, a gente vem crescendo a cada trabalho, se fortalecendo e aprendendo. Essa é a minha estrada. Sobre a minha qualidade, tenho consciência. Agora, sobre as oportunidades, elas não fazem parte do meu total domínio”.