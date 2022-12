Conheça o possível novo namorado de Humberto Carrão

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Humberto Carrão, solteiro desde agosto, após terminar um relacionamento de 10 anos com a atriz Chandelly Braz, ficou com o nome cobiçado nas redes sociais. Porém, a fase “solto” parece ter acabado. Nesta sexta-feira, 30, o produtor Thales Junqueira fez uma publicação com o ator, apontando um possível namoro. Na foto eles aparecem ao lado de Caetano Veloso e Regina Casé, a quem definiu como “nossa cupida”. O próprio Humberto já havia publicado uma foto com Thales em suas redes sociais. Nos comentários das publicações, Casé se mostrou feliz pelo novo casal. “Tão bom. Amores meus”, escreveu a atriz.