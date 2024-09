Conheça o ‘dinossauro’ que virou sensação no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Um dinossauro vem fazendo sucesso entre o público presente neste sábado, 14, no Rock in Rio. Trata-se de uma fantasia utilizada por pelo comerciante Ruan Carvalho, de 25 anos. Ele utiliza a indumentária a três festivais e em conversa com a coluna GENTE contou como surgiu a ideia. “Terceiro Rock in Rio que venho de dinossauro. Venho sempre assim, chamo de Mano Dino. Todo mundo quer tirar fotos comigo. Em 2019 comprei a fantasia e resolvi passar a vir sempre. Meu dino é eu queremos ir para a tenda eletrônica”.

Com o dinossuaro, Ruan é parado o tempo inteiro para fazer fotos com público. “Achei sensacional, da próxima vez vamos vir um grupo inteiro assim”, diz Tatiana Olszowski, 44, professora. ‘Mano Dino’ diz que irá ficar até o final do festival e que vai dançar até a última música na tenda eletrônica.