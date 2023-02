Como um DJ baiano parou no Super Bowl com Rihanna

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A apoteótica apresentação de Rihanna, 34, no intervalo do Super Bowl, a final da superliga do futebol americano, reverberou em Itarantim, cidade baiana de 20 000 habitantes. Ali mora Ewerthon Carvalho Santos, o DJ Klean, 20 anos, que virou celebridade instantânea depois que seu remix ao ritmo de funk de Rude Boy, sucesso da cantora, foi interpretado por ela sob holofotes globais. “Quando a equipe de Rihanna me procurou dizendo que estava interessada no meu trabalho, nem acreditei”, conta o DJ, que só não revela quanto faturou para ocupar o espaço comercial mais caro da TV americana.

Publicado em VEJA de 22 de fevereiro de 2023, edição nº 2829