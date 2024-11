Como trajetória e ideais de Pepe Mujica chegam aos cinemas

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A trajetória e os ideias de José “Pepe” Mujica, 89 anos, serão retratados no documentário Os Sonhos de Pepe, que estreia nos cinemas no dia 5 de dezembro. Dirigido por Pablo Trobo, que trabalhou como cinegrafista em sua campanha eleitoral, o longa destaca momentos históricos do ex-presidente do Uruguai e revela a jornada pessoal que o transformou em uma das figuras mais influentes do mundo.

Ex-guerrilheiro e membro do movimento Tupamaros, Mujica enfrentou a ditadura militar e ficou 12 anos preso. Em 2010, ele assumiu a presidência do país, onde ficou até 2015, e avançou com políticas ousadas, como a legalização da maconha e ações nas áreas de direitos humanos e igualdade de gênero. O documentário acompanha viagens e encontros decisivos em que Mujica expressa a sua visão política e filosofia de vida.