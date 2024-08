Como Tom Cruise será atração em encerramento dos Jogos de Paris

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Tom Cruise promete surpreender o público na cerimônia de encerramento dos Jogos de Paris, marcada para o dia 11. De acordo com o site TMZ, o ator vai descer do alto do Stade de France e pousar no campo carregando a bandeira olímpica do COI, ao estilo do filme Missão Impossível. O momento vai marcar a passagem de bastão de Paris para as os Jogos de Los Angeles, em 2028. Tom Cruise, aliás, vem acompanhando várias provas em Paris.