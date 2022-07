Como são as crises de ciúme – e os castigos – de Tatá Werneck

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Dona de humor certeiro, Tatá Werneck, 38 anos, mantém a artilharia ágil quando o alvo é o marido, o ator Rafael Vitti, 26. Nesta seara, porém, o lado cômico às vezes cede lugar ao mandão. Pessoas próximas ao casal contam que, se ele demora demais a chegar, dá de cara com a porta e dorme na casa de amigos. “Ela deixa de castigo e o Rafa obedece”, resume um deles. Ainda muito preocupada com a pandemia, Tatá anda saindo pouco. “Aí não dá trégua a ele nem um minuto”, dispara outro desses amigos. Para aumentar a fervura, a humorista também vem se irritando com as cenas quentes do marido na trama global Além da Ilusão, na qual ele contracena com a ascendente Larissa Manoela.

Publicado em VEJA de 3 de agosto de 2022, edição nº 2800