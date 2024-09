Como Paolla Oliveira e Sasha foram ‘coadjuvantes’ no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Acomodada em meio a uma multidão de mortais, Paolla Oliveira, 42 anos, jura que fez de tudo para não ser notada assistindo ao show do namorado, Diogo Nogueira, 43, que estreou no Rock in Rio numa noite em que a atração-mor era a banda americana de metal Evanescence. Mas foi só começar a sambar para atrair a atenção de gente que, ops!, mudou o foco e só queria mesmo uma foto com a atriz, solícita diante dos pedidos. “Tem samba agora no rock, bebê”, vibrava ela, já menos discreta. Outra que naquele mesmo domingo, 15, contava que não queria roubar os holofotes do marido, João Lucas, 25, “mas só trabalhar”, era Sasha Meneghel, 26, contratada para fazer publicidade de marcas patrocinadoras do evento. Dona agora de uma grife, ela desabafava aos que a abordavam: “Não paro. Até aqui continuo resolvendo coisas no telefone”. Encontrou, porém, uma brecha para acompanhar a exibição de João, a quem atribui uma “voz de anjo”. “Ele está investindo na carreira dele e eu na minha”, fazia questão de esclarecer.

Com reportagem de Giovanna Fraguito, Mafê Firpo e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 20 de setembro de 2024, edição nº 2911