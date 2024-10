Como nome de Gusttavo Lima consta na lista da Polícia Federal

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Gusttavo Lima viajou para Miami, nos Estados Unidos, na madrugada desta segunda-feira, 23, horas antes de o Tribunal de Justiça de Pernambuco decretar sua prisão em meio às investigações da Operação Integration — que apura um esquema de lavagem de dinheiro e jogos ilegais. Na noite anterior, no domingo, 22, o sertanejo curtiu os shows do Rock in Rio e teve um encontro com o fundador do festival, Roberto Medina. O nome de batismo do cantor, Nivaldo Batista Lima, foi incluído nos sistemas de alertas da Polícia Federal – e, com isso, ele pode ser preso assim que voltar ao Brasil e passar pelo sistema de migração. No país norte-americano, o artista possui uma propriedade avaliada em 65 milhões de reais.