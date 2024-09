Gusttavo Lima tem prisão decretada pela Justiça; entenda

Gusttavo Lima, 35 anos, teve prisão decretada pela Justiça de Pernambuco na tarde desta segunda-feira, 23. A decisão é da juíza da 12ª Vara Criminal do Recife Andrea Calado da Cruz, do Tribunal de Justiça do estado. O cantor foi preso no âmbito da Operação Integration, que prendeu também a influenciadora digital e advogada Deolane Bezerra no início do mês. A magistrada rejeita os argumentos do Ministério Público, que pediu a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares. Na decisão, ela afirma que, no momento, não vê “outra medida cautelar menos gravosa capaz de garantir a ordem pública”.

A operação da Polícia Civil de Pernambuco, que investiga um suposto esquema de lavagem de dinheiro, foi deflagrada no dia 4 de setembro, quando a influenciadora foi presa. No mesmo dia, um avião registrado como da empresa do sertanejo foi apreendido na ação contra uma organização criminosa que movimentou 3 bilhões de reais provenientes de jogos ilegais. Na ocasião, o cantor estava em viagem com a mulher, Andressa Suita, em um luxuoso iate com aluguel diário estimado em 200 mil euros, equivalente a mais de 1 milhão de reais. Após a apreensão, a assessoria do artista afirmou que a aeronave havia sido vendida.

Dias depois, Lima veio à público se manifestar sobre o bloqueio de seus bens. Além do avião, a empresa do artista Balada Eventos e Produções LTDA teve o bloqueio de 20 milhões de reais por conta da ação. “Se a justiça existir nesse país, ela será feita… São 25 anos dedicado (sic) à música, todos vocês sabem da minha luta para chegar até aqui… Abuso de poder e fake news eu não vou permitir… Sou honesto”, escreveu ele em uma rede social.