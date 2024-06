Como Neymar foi associado a projeto de privatização de praias

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O jogador Neymar Jr. teve o nome relacionado nos últimos dias com a PEC da Privatização das Praias, a PEC 03/2022. Isso porque ele é sócio de um empreendimento que quer transformar um trecho de 100 quilômetros do litoral nordestino no “Caribe brasileiro”. O projeto da Due Incorporadora prevê a construção de 28 imóveis de alto padrão entre os litorais sul de Pernambuco e norte de Alagoas, cujo faturamento é estimado em 7,5 bilhões de reais. Tal empreendimento foi alvo de críticas já que poderia se beneficiar caso as novas medidas sejam aprovadas.

A PEC, relatada pelo senador Flávio Bolsonaro (PL-RJ), busca repassar a propriedade dos terrenos do litoral do país para estados e municípios, bem como para agentes privados. Hoje, pela constituição, o litoral brasileiro é de domínio da Marinha. Por isso, o acesso a esses locais é público. Uma das consequências da proposta, seria a possibilidade de privatização das terras do litoral para fins imobiliários.

Em nota, publicada pelo jogador, a Due Incorporadora negou que o projeto descumpra a regulação ambiental. “Nossos empreendimentos não sofrerão qualquer impacto, seja positivo ou negativo, com a PEC 3/2022, como levianamente imputado por algumas pessoas em seus canais de mídia social e replicado em alguns canais de comunicação”, informou a empresa.