Como funciona o transplante de sobrancelhas feito por Deborah Secco

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Deborah Secco compartilhou, na tarde desta segunda-feira, 2, a realização de um transplante de sobrancelhas. O procedimento envolve a retirada de folículos capilares de uma região do corpo, que serão transplantados para as sobrancelhas. “Sempre sonhei com sobrancelhas mais cheias e naturais, e a parceria entre a Mais Cabello e a Lu Make Up tornou isso possível de uma forma que superou todas as minhas expectativas. O procedimento foi muito inovador, rápido e totalmente confortável — fiquei impressionada com a técnica, que já me permitiu sair com o resultado final no mesmo dia, sem cicatrizes e sem dor. As sobrancelhas fazem toda a diferença na expressão do rosto, e agora me sinto ainda mais confiante e feliz com minha aparência. Recomendo de olhos fechados”, diz a atriz.

Ela e Malvino Salvador são sócios embaixadores da Mais Cabello, rede de transplantes e tratamentos capilares dedicada a prevenir e tratar qualquer questão de saúde do couro cabeludo e fios. A técnica de transplante de sobrancelhas feito por Deborah é o método Everbrow, criado pela empresa em parceria com a Lu Make Up, especialista em visagismo de sobrancelhas. Cada fio é implantado, seguindo o padrão natural de crescimento dos pelos, o que proporciona sobrancelhas que parecem autênticas em todos os detalhes. O resultado é imediato e permanente, sem a necessidade de raspar as áreas doadoras ou receptoras, e sem cicatrizes visíveis. Além disso, o procedimento é realizado com anestesia local, garantindo uma experiência mais confortável para o paciente, que permanece acordado durante todo o processo e podendo interagir com a equipe e até dar opiniões sobre o design de suas novas sobrancelhas.