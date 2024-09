Como foi o jantar de Will Smith com famosos no Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Enquanto Will Smith não sobe ao palco do Rock in Rio, o astro está aproveitando sua passagem pelo Brasil, e curtiu na noite desta terça-feira, 17, um jantar especial, repleto de comidas tipicamente brasileiras e convidados famosos. Organizado por Zé Ricardo, vice-presidente artístico do festival, estiveram presentes nomes como: Maju Coutinho, Juliana Alves, Cris Vianna, Sophie Charlotte, Xamã, Iza e o rapper L7nnon. Todos comeram o menu preparado pela chef Carmem Virgínia, do restaurante Altar Cozinha Ancestral. Ela serviu o Jantar dos Orixás, que celebra a cultura dor orixás, e é composto por ingredientes que homenageiam as divindades das religiões de matriz africana.

O primerio passo foi um abre caminhos dedicado a Exu: um pastel de festa com pimenta. Em seguida, quatro entradas: caldinho de feijoada com torresmo para homenagear Ogum, ensopadinho de sururu com farofa de milho para Logun, acarajé, vatapá, camarão seco e vinagrete para Iansã e uma salada de picles de chuchu, caju, castanha, brotos e ervas que curam para Ossain. Ainda foram servidos dois pratos principais: um arroz caldoso de frutos do mar para celebrar Oxum e Iemanjá, e um prato de feijão-verde, bacon, linguiça, carne seca, farofa, vinagrete de quiabo e pirão de leite em homenagem a Xangô. De sobremesa: uma cocada mole acompanhada de bolinhos fritos de tapioca e coco, chuva de açúcar e canela e lambuzada no doce de leite, em homenagem a Oxalá. E um bolo de rolo pernambucano para celebrar os Ibejis.