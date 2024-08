Como foi a comemoração de 66 anos de Madonna na Itália

Não é novidade que Madonna faça do seu aniversário um evento internacional. A cada ano, a estrela escolhe um destino diferente para celebrar com amigos e familiares. Em 2024, aos 66 anos, comemorados nesta sexta-feira, 16, a escolha foi novamente a charmosa Itália, país que já foi destino de suas festas em 2017 e 2022. A viagem começou na terça-feira, 13, com um passeio em Portofino, acompanhada do novo namorado, o jogador de futebol jamaicano Akeem Morris, 28. Mais tarde, a Rainha do Pop escolheu um restaurante local para brindar a data, com a dupla de estilistas Domenico Dolce e Stefano Gabbana, da grife Dolce & Gabanna. O encontro acabou causando um grande furor na pequena cidade, que tem cerca de 500 habitantes. Nas redes sociais, há registros de Madonna caminhando pelas ruas, enquanto diversos fãs fazem fotos e acenam para a cantora. Em outro vídeo, ela aparece numa longa mesa dentro do restaurante, com o namorado e outras pessoas. Do lado de fora, dezenas se amontoavam para tentar um registro. No Intagram, ela compartilhou um ensaio fotográfico feito no país, esbanjando sensualidade e looks da marca dos amigos. “De volta à Itália… parabéns para mim”, escreveu Madonna na legenda da publicação.