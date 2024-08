Como Elon Musk tem investido na campanha de Trump

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Além de estar a frente de empresas como a Tesla, a SpaceX e o X, Elon Musk tem concentrado esforços para influenciar as eleições presidenciais dos Estados Unidos em favor de Donald Trump. O bilionário lidera uma campanha que visa mobilizar 800 mil eleitores em estados decisivos para garantir a vitória de Trump, com um orçamento equivalente a 800 milhões de reais, segundo o jornal The Wall Street Journal. A operação envolve diversas empresas e consultores, que devem recrutar e organizar pessoas para persuadir eleitores indecisos. Ele também faz parte do América PAC, um tipo de fundo eleitoral privado e independente, montado em junho. Entre os apoiadores do grupo estão o co-fundador da empresa de informática Palantir Technologies, Joe Lonsdale, e a ex-embaixadora norte-americana no Canadá Kelly Craft junto com seu marido, Joe Craft.

Além disso, Musk está programado para entrevistar Trump em sua plataforma X nesta segunda-feira, 12, o que pode reforçar ainda mais sua influência no cenário político. A transmissão deve começar às 21 horas (horário de Brasília). Trump chegou a ficar banido da rede social, por quase dois anos, após a invasão ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.