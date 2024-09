Como é o trabalho dos intérpretes de libras no Rock in Rio

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Adriano Romin, 31 anos, é um dos responsáveis pela interpretação em libras dos shows que acontecem no palco Mundo do Rock in Rio. O termo certo para chamá-lo é tradutor e intérprete de libras e tem dez profissionais como ele durante todos os sete dias do festival deste ano. Pela primeira vez, todos os principais palcos do evento, isso inclui o Mundo, Sunset e Favela, têm um intérprete simultâneo para os shows. Eles ficam dentro de contêineres climatizados na parte de trás dos palcos, assistindo aos shows de uma televisão, sozinhos, para poder fazer a tradução. Uma curiosidade do Adriano é que a primeira língua dele foi a de libras. O pai, a mãe e um dos irmãos são surdos. Ele trabalha em vários shows e eventos e diz que é muito emocionante poder levar para um festival dessa dimensão, com tantos artistas, para a família dele e toda comunidade surda. “Primeiro de tudo, eu sempre penso neles [família], porque é graças a eles que estou aqui. A emoção, a energia e a felicidade que a gente passa não é só sobre mim. Essa situação, eles estão proporcionando para nós”, diz o tradutor.

Vale ressaltar que os tradutores não são apenas intérpretes. Eles dançam durante as apresentações para as pessoas terem a sensação do ritmo e clima dos shows. Eles traduzem as letras completamente, incluindo os palavrões, que tem muito no palco Favela. “A gente não pode omitir o que todo mundo está escutando, eles têm que entender também dessa forma”, acrescentou Adriano. A coluna GENTE teve acesso exclusivo ao local onde ocorrem as traduções.