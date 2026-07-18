Como Catherine Laga’Aia conseguiu o papel-título de ‘Moama’
Australiana superou 30 mil candidatas e desafios para conquistar personagem em produção da Disney
Ao esbarrar com um anúncio para teste de elenco de Moana, Catherine Laga’aia, 19 anos, não pensou duas vezes: matriculou-se em um curso de dança da Polinésia, o paradisíaco cenário onde se desenrola a história. Acabou sendo escolhida em meio a mais de 30 000 aspirantes ao papel de protagonista do filme de animação em que a Disney tanto aposta e que estreou recentemente. A vida desde então não foi fácil. Suas primeiras cenas foram em um tanque de água congelante, sem cenários nem ninguém com quem contracenar, e ainda precisou passar por horas de escaneamento facial, para tudo ser devidamente montado depois. “Valeu muito a pena”, diz a australiana.
Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat
Publicado em VEJA de 17 de julho de 2026, edição nº 3004