Como Catherine Laga’Aia conseguiu o papel-título de ‘Moama’

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Catherine Laga’Aia, a jovem australiana de 19 anos, superou 30 mil candidatas para se tornar a protagonista do aguardado live-action de Moana da Disney. Sua jornada, que começou com um curso de dança polinésia e incluiu desafios como cenas em água congelante, prova que a dedicação valeu a pena. Descubra os bastidores dessa transformação.

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Ao esbarrar com um anúncio para teste de elenco de Moana, Catherine Laga’aia, 19 anos, não pensou duas vezes: matriculou-se em um curso de dança da Polinésia, o paradisíaco cenário onde se desenrola a história. Acabou sendo escolhida em meio a mais de 30 000 aspirantes ao papel de protagonista do filme de animação em que a Disney tanto aposta e que estreou recentemente. A vida desde então não foi fácil. Suas primeiras cenas foram em um tanque de água congelante, sem cenários nem ninguém com quem contracenar, e ainda precisou passar por horas de escaneamento facial, para tudo ser devidamente montado depois. “Valeu muito a pena”, diz a australiana.

Com reportagem de Giovanna Fraguito e Nara Boechat

Publicado em VEJA de 17 de julho de 2026, edição nº 3004

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