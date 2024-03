Como a Shopee encaretou o grupo É o Tchan! em comercial de TV

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A Shopee elegeu os integrantes do grupo É o Tchan!, dono de hits dos anos 1990 – como Ralando o tchan e Na boquinha da garrafa – seus novos embaixadores da campanha no Dia do Consumidor. Na ação, o grupo de axé resgata sua segunda formação, composta por Beto Jamaica, Compadre Washington, Scheila Carvalho, Sheila Mello e Jacaré. Eles performam uma paródia da música Melô do Tchan, como um jingle da nova peça.

O figurino do grupo, porém, chama a atenção. Além de todos usarem laranja, cor da marca, a escolha foi de peças mais, digamos, comportadas. Nos anos 1990, auge da banda, as dançarinas abusavam de tops e micro shorts modelados. “Um dos principais objetivos dessa parceria com o grupo É o Tchan! é reforçar o compromisso local da Shopee e ressaltar a importância da cultura brasileira para a marca, unindo promoção e musicalidade, duas paixões nacionais. A campanha resgata o clima nostálgico dos anos 90 e a personalidade alegre da Shopee, convidando os brasileiros a cantar e dançar o novo jingle com a gente”, defende Rodrigo Farah, head de marca. Então tá!