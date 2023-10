Como a Inteligência Artificial virou arma de negócios da Globo

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Atualizado em 5 out 2023, 19h58 - Publicado em 6 out 2023, 12h00

Temas como a inovação em conteúdo, o uso de IA em produtos e serviços e o futuro do consumo audiovisual foram o foco do debate da TV Globo nesta quinta-feira, 5, na Rio Innovation Week, no painel Rumo ao Futuro: Como a Globo Usa IA Generativa e outras Inovações para Transformar a Indústria de Mídia.

Estiveram no palco algumas das principais lideranças da empresa na área de tecnologia e inovação e as apresentadoras Gabriela Prioli e Leilane Neubarth, que fizeram a mediação. Com foco no uso da IA na produção de conteúdo, Manoela Zozimo, coordenadora de Dramaturgia Globo, mostrou como a tecnologia pode ser aplicada para agilizar processos e auxiliar os times de desenvolvimento criativo. Um dos destaques no painel foi o tratamento de imagens antigas com uso de IA para a campanha da Copa de 2022, levando ao público a memória de momentos históricos da competição com alta qualidade. “A utilização de Inteligência Artificial nos nossos conteúdos começou há três anos como uma experimentação, mais voltada para a análise de novas ferramentas e um olhar para eficiência”, disse Manoela.

Outro assunto foi a utilização da tecnologia associada aos dados, o que permite não só aprofundar o conhecimento do consumidor, mas principalmente pensar em novas abordagens e formas de relacionamento. “Temos 80 milhões de pessoas assistindo a nossos conteúdos todos os dias, 100 mil conteúdos diariamente, isso gera cerca de 12 milhões de eventos, que são transformados em dados, gerando mais de 2 petabytes armazenados nas nossas bases. Imagina processar esse volume de dados, construir a jornada completa do consumidor com todo esse conhecimento, e disponibilizar para todas as áreas da empresa para que elas possam tomar as decisões de forma segura? Isso é possível com a ajuda IA”, explicou Andressa Maddalena, Head de Estratégia Corporativa, Estratégia e Governança de dados na Globo.

Os rumos do mercado de mídia e o futuro da televisão também estiveram em pauta, com a participação de Ana Eliza, gerente Sênior do Regulatório na Área de Estratégia e Tecnologia da Globo, e Carolina Duca, head do time de Telecom da Globo.

“O que está sendo proposto na indústria é algo diferente, é a evolução na forma como as pessoas veem televisão, como elas se relacionam com a TV e como podemos gerar novos negócios a partir disso”, comentou Carolina. “A IA vai permitir que ela (a TV) seja personalizada na escala de milhões, mantendo a qualidade e a segurança que são o DNA da Globo”, completou Ana, também acompanhada de Raymundo Barros, diretor de Tecnologia e Estratégia da Globo, falou sobre o papel da Inteligência Artificial para o desenvolvimento do mercado de mídia.

