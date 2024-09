Como a ex-paquita Andréa Sorvetão gravou documentário, apesar de encrencas

O clima entre as ex-paquitas não é só de sorrisos e abraços, como visto na pré-estreia do documentário Pra Sempre Paquitas, do Globoplay, ocorrido na última terça-feira, 12, em um shopping da Zona Sul do Rio. Após ter sido excluída do encontro da turma no programa Altas Horas, da TV Globo, Andréa Sorvetão, que tem relações cortadas com Xuxa e as ex-companheiras de palco, não foi vista no lançamento da produção. As encrencas se estendem ao documentário. Segundo o roteirista Paulo Mario Martins, todas as ex-paquitas gravaram separadas. Porém, enquanto algumas contracenam em certos momentos da série, a coluna GENTE apurou que a mulher do cantor Conrado ficou a ver navios, interagindo apenas com a produção e o cenário do documentário. Xii…