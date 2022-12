Com quem Janja vai dividir as atenções no ‘Altas Horas’

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A futura primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja, foi convidada por Serginho Groisman para participar do especial de fim de ano do Altas Horas. O programa contará com a presença de vários artistas, como Milton Nascimento, Sandy, Emicida, Almir Sater e Pitty. Janja aceitou o convite e já gravou a participação nesta quarta-feira, 7, nos estúdios da TV Globo, em São Paulo, que irá ao ar no final do ano.

Além dela, a plateia será composta por nomes como Reinaldo Gianecchini e Allanis Guilen; o filósofo Mário Sergio Cortella; o também filósofo e advogado Silvio Almeida; o músico Amaro Freitas; os jornalistas Sandra Annenberg e Valmir Salaro; o diretor e produtor cinematográfico Cao Hamburguer; o cineasta Fernando Meirelles; o fotógrafo Bob Wolfenson; e o arquiteto Isay Weinfeld.