Com quem Gisele Bündchen teve aulas de samba

Foi uma festa momesca como há muito não se via — até para Gisele Bündchen, 42, especialíssima e muito bem paga (10 milhões de reais) convidada do camarote de uma cervejaria na Marquês de Sapucaí. Depois de doze anos distante do Carnaval, ela treinou firme para levar o samba aos pés. Aí entrou em cena o paraibano Justin Neto, professor de famosas como Ivete Sangalo, que, com uma academia em Miami, onde mora Gisele, deu um intensivão de gingado à modelo. “Era para ela entrar no clima carnavalesco”, explicou. No dia da folia, a pupila pôs discretamente os ensinamentos em prática. “Dançou leve, mas chegou até a balançar os cabelos com o rebolado”, relata uma funcionária que serviu a diva ao longo das três cronometradas horas em que permaneceu no Sambódromo.

Publicado em VEJA de 1º de março de 2023, edição nº 2830