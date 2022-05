Com corpete pintado à mão, Carol Trentini chama a atenção no Met Gala 2022

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

A supermodelo Carol Trentini cruzou o tapete vermelho do Met Gala nesta segunda-feira, 2, em Nova Iorque, vestindo look exclusivo assinado por Danielle Frankel, com direito a corpete pintado à mão.

Convidada de Anna Wintour, que organiza e preside o evento beneficente desde 1995, a top gaúcha surgiu deslumbrante. Dessa vez sob o tema “Na América: Uma Antologia da Moda”, o evento reuniu importantes nomes do mercado fashion mundial para captar fundos para o Costume Institute do Metropolitan Museum of Art.