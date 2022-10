Cláudio Castro recorda tapa que ganhou de Bolsonaro

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Reeleito governador do estado do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL) esteve presente no comício de Jair Bolsonaro (PL), nesta sexta-feira, 14, na tentativa de manter favoritismo no município de Duque de Caxias, em que apareceu com 13% de votos a mais que o adversário Lula (PT) no primeiro turno. Na ocasião, Castro não poupou elogios a Bolsonaro, quem chamou de “melhor presidente do Brasil”. O político explicou que a decisão de apoiar o chefe do Executivo à reeleição foi tomada há, pelo menos, dois anos. “No final de 2020, quando fui perguntado quem eu queria na presidência em 2022, não titubeei: ‘não importa quem estivesse concorrendo, meu apoio será de Jair Messias Bolsonaro'”, disse, empolgado.

O governador relembrou ainda que conheceu o atual mandatário quando iniciava na política e, em visita à Câmara Municipal do Rio, tomou um tapa na cabeça de Bolsonaro, então deputado federal, que o questionou: “Tá parado aí por quê?”. “Eu entendi que ele era a pessoa certa ao nosso país quando eu era um jovem entrando na política”, disse Castro, recentemente reeleito governador fluminense.