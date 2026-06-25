Cláudia Raia expõe bastidor de relação com Jô Soares

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Claudia Raia relembrou o relacionamento que teve com Jô Soares (1938-2022) nos anos 1980 e confessou que demorou a aceitar o sentimento pelo apresentador devido ao próprio preconceito.

“Era difícil para mim. Tinha namorado homens muito lindos, atléticos. Era bailarina, tinha uma coisa física que me incomodava mesmo. E descobri que eu estava completamente apaixonada por aquele ser único, espetacular, com uma inteligência ímpar, um humor delicioso. E que me dava tudo o que eu queria de um homem. Foi uma relação muito linda”, contou a atriz em uma entrevista.

(Agora a coluna GENTE também está no Instagram. Siga o perfil @veja.gente)

Segundo a atriz, a relação terminou por decisão do apresentador. “Ele achou que, em algum momento, eu ia querer um cara jovem, atlético, bonitão. E ele disse: ‘Olha, eu não dou conta, porque você vai ser uma das maiores estrelas desse país. E eu não estou preparado para segurar isso, acho que eu não aguento'”, completou.

Continua após a publicidade