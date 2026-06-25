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Cultura

Cláudia Raia expõe bastidor de relação com Jô Soares

Atriz e apresentador namoraram nos anos 1980

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 25 jun 2026, 13h54 | Atualizado em 25 jun 2026, 13h55
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Jô Soares entrevista Cláudia Raia (TV Globo/Divulgação)
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Cláudia Raia expõe bastidor de relação com Jô Soares Priorize VEJA no Google

Claudia Raia relembrou o relacionamento que teve com Jô Soares (1938-2022) nos anos 1980 e confessou que demorou a aceitar o sentimento pelo apresentador devido ao próprio preconceito.

Era difícil para mim. Tinha namorado homens muito lindos, atléticos. Era bailarina, tinha uma coisa física que me incomodava mesmo. E descobri que eu estava completamente apaixonada por aquele ser único, espetacular, com uma inteligência ímpar, um humor delicioso. E que me dava tudo o que eu queria de um homem. Foi uma relação muito linda”, contou a atriz em uma entrevista.

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Segundo a atriz, a relação terminou por decisão do apresentador. “Ele achou que, em algum momento, eu ia querer um cara jovem, atlético, bonitão. E ele disse: ‘Olha, eu não dou conta, porque você vai ser uma das maiores estrelas desse país. E eu não estou preparado para segurar isso, acho que eu não aguento'”, completou.

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Claudia Raia e Jô Soares no tempo em que eram namorados
Claudia Raia e Jô Soares no tempo em que eram namorados (Instagram/Reprodução)
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