Cinco destaques que salvaram ‘Renascer’ de ser apenas mais um remake

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

O remake de Renascer coleciona algumas mancadas e audiência abaixo do esperado pela TV Globo, mas há também espaço para surpresas e revelações na novela das nove, que termina na próxima sexta-feira, 6. A coluna GENTE selecionou cinco bons momentos, que valem a pena ser lembrados.

João Pedro (Juan Paiva) – Único dos quatro filhos de José Inocêncio (Marcos Palmeira) que não tem o José no nome foi também o único a se destacar na família com a atuação de Juan Paiva, 26 anos. Desde que entrou em cena, na segunda fase do folhetim, o intérprete soube levar ao telespectador os sentimentos de seu personagem, seja pelo lado divertido em suas interações com Zinha, como pelo drama em família. A recente cena em que João Pedro descobre a morte de sua filha com Sandra (Giullia Buscacio) ficou entre os assuntos mais comentados nas redes sociais.

Buba (Gabriela Medeiros) – Rosto novo nas telas, a atriz de 23 anos chamou atenção com sua personagem que despertava curiosidade antes mesmo da estreia da novela. Gabriela, que é transexual, interpretou o mesmo papel de Maria Luisa Mendonça em 1993, que na versão original era chamada de “hermafrodita”, termo em desuso hoje em dia. A atuação de Gabriela conquistou o público, especialmente em momentos de emoção, como a rejeição dos pais.

Inácia (Edvana Carvalho) – A cozinheira e fiel escudeira de José Inocêncio esteve presente nas duas fases da novela e não perdeu o brilho. Apesar de já ter feito outros trabalhos na emissora, como Malhação e Pega Pega, a atriz de 56 anos virou um fenômeno nacional com Inácia. A baiana cativou o público com seu jeito sério e emotivo, especialmente nas cenas em que enaltece religiões de matriz africana.

Continua após a publicidade

Damião (Xamã) – Conhecido por seu talento na música, o rapper de 34 anos se revelou um ótimo ator no folhetim adaptado por Bruno Luperi. De cara, já surpreendeu com o sotaque e trejeitos sérios de Damião, quando este chegou na fazenda de Inocêncio. Além disso, ficou marcado com cenas memoráveis ao lado da personagem Eliana, interpretada por Sophie Charlotte – essa sim mal aproveitada na narrativa.

Rachid (Almir Sater) – Dois anos após atuar em Pantanal, o artista voltou repaginado em mais um remake. Quem vê Sater como o libanês com seu alaúde nem imagina que o mesmo viveu um condutor de chalana há cerca de dois anos. O ator conquistou o público com seu sotaque e carisma.