Chris Martin e Coldplay já têm data de retorno ao Brasil

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Depois da iluminada — literalmente — apresentação para 100 000 pessoas no Rock in Rio, Chris Martin, 45 anos, vocalista do Coldplay, resolveu espairecer no calçadão de Ipanema. De touca enterrada na cabeça e camiseta do Mickey, infiltrou-se entre os parcos integrantes de uma rodinha musical e, sob chuva fina, chegou a balançar o corpo ao som de Ska, do Paralamas do Sucesso. Avisado de que os celulares começavam a apontar em sua direção, Martin voltou rapidinho para o hotel. “Um amigo o flagrou entre a galera, curtindo uma música nossa, e me mandou o vídeo”, empolga-se João Barone, baterista da banda, que tratou de espalhar a imagem. O Coldplay retorna em outubro ao Brasil, para oito shows no Rio e em São Paulo.

Publicado em VEJA de 21 de setembro de 2022, edição nº 2807