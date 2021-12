Chico Buarque e a arte de não aparecer

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Para quem não gosta de exposição — sim, é verídica a história de que ele repetia a roupa ao caminhar no calçadão do Leblon para que os paparazzi não conseguissem vender novas fotos —, Chico Buarque, 77 anos, foi dos mais serelepes neste ano. Mas, com a tarimba de quem foge dos holofotes há décadas, fez tudo na surdina. Chico lançou seu primeiro livro de contos, Anos de Chumbo, sem festa nem noite de autógrafos, por causa da pandemia.

Casou-­se sem pompa nem circunstância com a advogada paranaense Carol Proner, em um cartório na Região Serrana do Rio de Janeiro. E agora se recupera de uma cirurgia na coluna, que transcorreu sem problema. Ou melhor, com um probleminha: vai tirá-lo dos campos de futebol por um bom tempo.

Publicado em VEJA de 29 de dezembro de 2021, edição nº 2770