Charlie Puth, o astro do Rock in Rio que brigou com Shawn Mendes

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Notícias sobre as pessoas mais influentes do mundo do entretenimento, das artes e dos negócios

Charlie Puth, 32 anos, não é o tipo de artista que fica calado, pelo contrário, ele fala – e até demais. O cantor, que se apresenta nesta quinta-feira, 19, já se envolveu em algumas confusões por passar dos limites em seus pronunciamentos. Em 2016, o americano usou as redes sociais para desabafar depois de ter lido uma matéria sobre Bella Thorne e Tyler Posey. Na época, ele afirmou que estava se envolvendo com a atriz que brincou “com seu coração” por ter se ficado com Tyler quando ainda estavam juntas. Bella, no entanto, afirmou que a matéria era antiga, acrescentando que nunca ficou com Charlie.

Não satisfeito em expor quem anda namorando (ou não), Charlie escolheu uma nova vítima: Selena Gomez. Os dois fizeram uma música juntos, We don’t talk anymore, e, segundo o cantor, tiveram um breve envolvimento, porém a atriz só pensava em seu ex-namorado, Justin Bieber. “Foi muito breve, muito pequeno, mas muito impactante. E realmente me bagunçou”, declarou. Para acrescentar, parece que o artista criou um ódio por Justin, parando uma apresentação para xingá-lo. Porém, o que bagunçou mais ainda o caso foi quando uma fonte próxima de Selena veio à público para desmentir todo o rápido namoro. “Eles nunca ficaram”, comentou. A cantora nem se deu ao trabalho de se pronunciar.

Charlie também envolveu Shawn Mendes, headline do último dia do evento, em uma polêmica. Segundo o cantor, ele e Shawn trocavam fotos sem camisa para competir quem estava com o melhor corpo – o ato foi considerado como uma quase troca de nudes por ele. Sem surpreender ninguém, o queridinho da América disse que isso nunca aconteceu e que, na verdade, o artista enviou uma vez uma foto dele se exibindo, mas ficou sem resposta. Não se falaram mais depois disso. Xii…