Celso Portiolli relembra momentos ao lado de Hebe e Silvio Santos

O Brasil acompanhará mais uma edição do Teleton, evento anual que mobiliza o país em prol da AACD, nesta sexta-feira, 8, e sábado, 9. Em 2024, o programa traz como tema “Solidariedade e Gratidão”, com o objetivo de reforçar a importância do apoio à causa e de arrecadar 35 milhões de reais. Em coletiva do evento, Celso Portiolli, lembrou que já dividiu, ao mesmo tempo, o palco com Hebe Camargo (1929-2012) e Silvio Santos (1930-2024), dois ícones da televisão brasileira. O encontro aconteceu durante o Teleton 2010.

“Tive momentos memoráveis com o Silvio no palco. Já brincamos de balançar a Hebe, já imitei o Silvio para o próprio Silvio. Falar do Silvio sem me emocionar ainda é muito difícil. Foi incrível dividir momentos esses dois ícones da TV”. Ele ressaltou um momento especial com Hebe: “Em 2011, quando a Hebe já estava doentinha, o carro a deixou na porta do estúdio, fui buscá-la e viemos caminhando lentamente para que ela estivesse no palco. Foi uma surpresa para todos”. Além de falar também sobre os bastidores com Silvio: “Todas as vezes em que fiquei ao lado do Silvio também foram inesquecíveis. Todo mundo tinha medo de dividir o palco com ele. O ícone ali. Ele vai avaliar o meu trabalho, ele vai achar isso ou aquilo… Porém, eu adorava quando me dava a oportunidade de estar ao lado dele no palco”. Este ano, o apresentador cuidará da abertura e do encerramneto do Teleton.