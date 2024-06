Catherine Deneuve sobre acusações de assédio de diretores: ‘exagero’

Quando o #MeToo fervilhava na cena americana, em 2018, um grupo de celebridades francesas veio a público para fazer ressalvas ao movimento desencadeado por casos de assédio que ganhavam vulto em Hollywood. Elas sustentavam que os homens deveriam ser “livres para flertar” e ainda assinaram uma controversa carta aberta que chamava a iniciativa de “o novo puritanismo”. Uma das faces mais visíveis do estranho documento era Catherine Deneuve, 80 anos, que, deslumbrante no tapete vermelho do Festival de Cannes, irritou-se com as insistentes perguntas dos repórteres acerca do tema, que voltou à baila com vários franceses do showbiz enredados em acusações de terem cruzado a linha do razoável com mulheres, entre eles Gérard Depardieu. “Há um exagero por parte da imprensa. Não falo mais disso, mas não mudei a forma de pensar”, esclareceu, e nada mais disse.

Publicado em VEJA de 31 de maio de 2024, edição nº 2895