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Brasil

Casa do cantor gospel Regis Danese é atingida por incêndio

Artista relatou episódio nas redes sociais

Por Nara Boechat Materia seguir SEGUIR Materia seguir SEGUINDO 16 jun 2026, 12h23 | Atualizado em 16 jun 2026, 12h24
Homem de meia-idade com camiseta laranja em primeiro plano, com água e palmeiras ao fundo. À direita, um bombeiro com equipamento de oxigênio sobe uma escada escura
Cantor gospel Régis Danese relata incêndio em sua casa (Instagram/Reprodução)
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Casa do cantor gospel Regis Danese é atingida por incêndio Priorize VEJA no Google

Um incêndio atingiu a casa do cantor gospel Regis Danese, nesta segunda-feira, 15, em Uberlândia (MG). Em um vídeo público nas redes sociais, o músico registrou a fumaça preta no local e relatou que o fogo começou em um dos quartos do imóvel.

“Minha casa está pegando fogo no quarto do meu filho. Acabou energia, está tudo escuro”, disse o cantor, acrescentando que não dava para permanecer no local.

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Segundo Danese, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas rapidamente e depois fizeram o trabalho de rescaldo para evitar novos focos. Ninguém ficou ferido no incidente, e a causa ainda não foi divulgada.

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O filho do cantor também acrescentou detalhes sobre o quarto atingido pelo incêndio. “Sorte do dia, quarto queimado. De qualquer forma, agradecer que ninguém se machucou. Ainda não sei os estragos, mas os bombeiros já estão por aqui”, relatou Brunno Danese em seus stories.

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