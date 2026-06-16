Casa do cantor gospel Regis Danese é atingida por incêndio

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Um incêndio atingiu a casa do cantor gospel Regis Danese, nesta segunda-feira, 15, em Uberlândia (MG). Em um vídeo público nas redes sociais, o músico registrou a fumaça preta no local e relatou que o fogo começou em um dos quartos do imóvel.

“Minha casa está pegando fogo no quarto do meu filho. Acabou energia, está tudo escuro”, disse o cantor, acrescentando que não dava para permanecer no local.

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Segundo Danese, o Corpo de Bombeiros conseguiu controlar as chamas rapidamente e depois fizeram o trabalho de rescaldo para evitar novos focos. Ninguém ficou ferido no incidente, e a causa ainda não foi divulgada.

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O filho do cantor também acrescentou detalhes sobre o quarto atingido pelo incêndio. “Sorte do dia, quarto queimado. De qualquer forma, agradecer que ninguém se machucou. Ainda não sei os estragos, mas os bombeiros já estão por aqui”, relatou Brunno Danese em seus stories.